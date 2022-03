Tras reunión de opositores, Blandón revela que identificó 'call center' de Lombana y Martinelli afirmando una 'alianza'

Aunque las elecciones generales están a más de dos años en el calendario, los partidos de oposición empiezan a mostrarse juntos ante los medios. El desayuno del domingo pasado, organizado por el reelecto presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, fue una cita de cortesía que se estila en fechas especiales, en este caso, la renovación de la directiva en la convención panameñista.

En esa misma línea, Blandón reveló que luego de este encuentro, “me hizo gracia todo el tipo de reacción que ha habido, hemos identificado dos ‘call center’ muy bien definidos: el de Martinelli por un lado, a quien no invitamos; el de Lombana por el otro lado, a quien invitamos, pero no quiso asistir, nunca dio una excusa, nunca nos respondió la invitación ni para decir que iba o no iba”.

Mencionó que el enfoque de ambos grupos ha sido cuestionar una alianza cuando “aquí nadie habló de alianza, quienes están hablando de alianza son ellos”.

“Lo que nosotros no podemos perder en ningún momento, como líderes políticos, es de sentarnos a conversar con otros sectores sobre los problemas nacionales, aunque no coincidamos en todos los temas”, precisó Blandón.

De acuerdo con el presidente de los panameñistas, Panamá necesita para la próxima contienda electoral de 2024 una propuesta que aglutine distintos sectores y que esté basada en una visión de país: hacia dónde queremos que vaya nuestro país, los cambios que se requieren en materia económica, entre otros.