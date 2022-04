Tribunal Electoral actualizará cifra de firmantes para revocatoria de mandato de alcalde Fábrega todos los lunes

Luego de ser cuestionado por supuestamente generar una base de datos personal con la información de los ciudadanos que han firmado la revocatoria de mandato del alacalde José Luis Fábrega, el abogado Roberto Ruíz Díaz solicitó al g Electoral (TE) que, elimine o desactive el sistema de copia y sean sólo ellos quienes den la información de cifras exclusivamente los lunes.

“Yo no tengo interés en conocer, quien firmó y quien no y mucho menos sus datos de cédula, a mi lo único que me interesa es que el ciudadano salga a las calles y se manifieste con su firma y tener el acceso a la información, por qué­, porque cuando no tienes acceso a la información tienes que confiar ciegamente el Tribunal Electoral, así que de ahora en adelante solo el Tribunal Electoral dará las cifras porque no tenemos acceso a la información y poder validar el día de mañana si efectivamente lo que el Tribunal dice es cierto o no”, dijo al asegurar que seguirá promoviendo el proceso de recolección de firmas de forma transparente.

El TE accedió a la petición de Ruíz y de acuerdo con Santana Diaz subdirector Organización Electoral, ahora será la entidad quien, los lunes, dé a conocer las cifras de las personas que han acudido a firmar.

“En efecto él recibía a su correo una copia de a inscripción del ciudadano, para que él como proponente llevase un control de por donde iban las cantidades de ciudadanos que estaban respaldando su iniciativa", dijo.

Aseguró que desde el mediodía de ayer jueves 21 de abril, se elimino la copia que Ruíz recibía, ahora no le llega; "de tal manera que genere una paz y una tranquilidad entre los ciudadanos que se pan que cuando llaman pueden inscribirse sin ningún temor de que esta información pueda caer en otras manos que no tenga nada que ver con esta iniciativa”, precisó.