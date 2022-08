Tribunal Electoral asegura que sistema de recolección de firmas para apoyo de independientes funciona en un 100%

El magistrado vicepresidente del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá se refirió a las irregularidades presentadas en la plataforma de recolección de firmas de la entidad y aseguró que la plataforma está trabajando de forma regular en cuanto a los cuestionamientos de que el trabajo le ha quedado grande manifestó que este no es el caso sino que "el sistema hay que entenderlo porque tiene ciertas dimensiones".

Juncá explico en Radio Panamá, que el proceso de recolección de firmas por la libre postulación, no es un proceso que tarde un día, una semana, o un mes; porque los candidatos no pueden pretender que se puedan inscribir todas las firmas en un solo momento.

"Ellos tienen hasta julio 2023 para poder cumplir con la inscripción de todas las firmas", aseguró.

Explicó que en aquella circunscripciones dónde solamente hay tres o menos candidatos no existe ningún tipo de problema con la recolección pues esto solamente deben llegar al umbral de la cantidad de firma necesaria y automáticamente quedan candidatos a dos en cambio en aquellas En dónde hay 4 o más candidatos están corriendo por un puesto existe cierta desesperación porque la candidatización se complica un poco más.

El magistrado se refirió al hecho de que los precandidatos han denunciado irregularidades en la plataforma y explicó que el problema radica en que existen varios métodos para la recolección de firmas sin embargo la mayoría se ha abocado por utilizar el mismo método lo que ha saturado el sistema.

Como ejemplo dijo "sí yo tengo 4 puertas para que tú entres a una casa y todo el mundo quiere entrar por la puerta número uno, ¿qué va a pasar? no todos podemos entrar a la vez", y añadió que las tres puertas restantes están siendo utilizadas en menos medida.

En este caso dijo que entre las opciones para registrar las firmas están la aplicación del TE, por la que el precandidato debe pagar $36 anuales y poner a disposición celulares móviles para hacer efectivo su uso.

También los kioscos de autoservicio qué a su juicio es la mejor opción pues se pueden utilizar las 24 horas al día los 7 días de la semana, el detalle con estos kioscos es que funcionan a través de la huella digital y a veces se puede dar el caso de que la lectura de la huella tarda en registrarse dando la impresión de que el sistema no funciona, "en este caso se verifica que el lector esté limpio y si no es así limpiarlo" .

Dijo que este sistema que está funcionando al 100% solicita una prueba de vida a quien quiera registrar su firma es decir que les hace una serie de preguntas o directrices que la persona debe seguir por ejemplo mirar hacia arriba hacia abajo hacia la derecha o sonreír y si la persona no acata aquellas directrices que da la máquina, entonces, la llamada se cierra automáticamente, ya que el sistema puede pensar que se trata de una fotografía o que no es la persona que realmente quiere registrar esta firma.

El magistrado manifestó qué quienes tengan algún tipo de queja o inconveniente, en cuanto a las videollamadas, para registrar la firma todo el proceso queda grabado y que con la denuncia puesta se pueden verificar las grabaciones y ver quién tiene la razón Y si existe algún problema con el sistema poder subsanarlo.

En el caso de los candidatos que se quejaron porque no aparecen como opción para registrar las firmas dijo que, se debe a que estos se registraron de último momento aseguro que quiénes se registraron al principio ya aparecen en la plataforma pero quiénes se registraron durante el último fin de semana de registro tardaría un poco más para aparecer en la aplicación, porque hay un proceso que se debe seguir y una vez el precandidato aparece en firme como candidato automáticamente entra al sistema y pueden recoger sus firmas.

Explicó que los kioscos tienen una base de datos del tribunal electoral que registra la circunscripción de la persona que desea firmar por x o y precandidato, por ejemplo, si una persona vota en el circuito 8-1 debe firmar por un candidato de esa área y no por uno del 3-1.