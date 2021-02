Ulloa deja el Ministerio Público en medio de investigaciones por supuestos abusos en perjuicio de menores

El procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa, habría presentado su renuncia al cargo este miércoles en medio de investigaciones por presuntos abusos e irregularidades en algunos albergues en el país.



Ulloa quien asumió el cargo en enero de 2020, para completar el período de su predecesora, Kenia Porcell, ha sido duramente cuestionado por su silencio ante múltiples casos de alto perfil de los cuales todavía no hay resultados.



La semana pasada, Ulloa recibió de manos de un grupo de diputadas de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional, un informe sobre los hallazgos en varios albergues del país donde niños y adolescentes habrían sido víctima de abusos y supuestos malos tratos.



En redes sociales circuló la noticia sobre la renuncia del procurador Eduardo Ulloa e inmediatamente surgieron las reacciones.



Para el presidente del Partido Panameñista, José Blandón, la renuncia del Procurador General de la Nación no es un hecho menor, por lo cual debe dar las explicaciones sobre su salida.



"No puede quedar en el ambiente de que hubo presiones indebidas o algo turbio en esto", puntualizó el dirigente político y ex candidato presidencial.



Para el ex ministro de Gobierno, Carlos Rubio, la renuncia del Procurador agudiza aún más la crisis institucional en el país. Pide que en aras de la transparencia rinda un informe al país del porqué de la decisión.



El Presidente Laurentino Cortizo designó en su momento al fiscal Javier Caraballo como Procurador Suplente, que de acuerdo a varios abogados consultados le correspondería asumir el cargo en tanto que se nombre a un titular.

Detalles de Sergio Rivera.