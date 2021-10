Ulpiano Vergara interpondrá demanda contra la Alcaldía de Panamá luego de que le suspendieran un baile

El pasado jueves 14 de octubre, por segunda ocasión le suspenden un baile típico a Ulpiano Vergara, acto que considera como una “persecución” en su contra.

Ulpiano (Panito) Vergara, hijo y representante del tipiquero, comentó que el pasado jueves se estaban presentando en una discoteca de la 24 de Diciembre y a eso de las 9:30 p.m. se apersonaron dos inspectores de la Alcaldía de Panamá en compañía de un comisionado de la Policía Nacional para solicitar los permisos de operación del establecimiento.

Agregó que el dueño del lugar se los mostró y volvieron a solicitar otro permiso, en este caso, uno especial para presentación de artistas. “Esto nos dejó porque para dicho local nunca se había solicitado eso, ni sabíamos que esto existía, nos informaron que no estábamos contando con Policía Nacional, pero cuando es este tipo de eventos en estos lugares podemos utilizar seguridad privada y había seis unidades. Nos dieron 10 minutos para hacer algunas llamadas y que el evento se iba a detener, localizamos a cualquier cantidad de personas para saber qué estaba pasando y al final nos ordenaron desalojar el local”, narró Panito.

Según el hijo del cantante, la Alcaldía brindó unas declaraciones que las han tildado de “irresponsables”.

“Ellos (Alcaldía) están hablando de un permiso que se estableció en 2016 y si es verdad que existe, más no se aplica a ningún centro porque lleva una serie de requerimientos que se aplican para artistas internacionales como colocación de ambulancia y unidades de la Policía Nacional. La Alcaldía subió un post que luego lo eliminaron donde decían que habían más de 2,000 personas cuando en el local no cabe esa capacidad, no llegaban ni a 700 personas, y si acaso 1,000 personas con los que se quedaron por fuera”, explicó.

Adelantó que se han asesorado con sus abogados para proceder legalmente contra la institución. “Cuando ellos van a estos operativos deben asistir con el Ministerio de Salud, Policía Nacional y un Juez de Paz de turno y ellos solo asistieron con policía. Al yo hablar con el director del Minsa me dijo que no había ningún operativo”, remarcó.

Resaltó que esta fue una afectación económica grande y sus abogados recaban las cifras de lo que han perdido y anexarlo al procedimiento legal que ejecutarán.

Vamos a proceder legalmente en contra de la Alcaldía porque ellos no tenían por qué suspender este evento, lo más que ellos podían hacer era llamar a una citación o poner una multa, no fueron con el Juez de Paz y aducen una serie de cosas que nunca pasaron en el evento. Me da pena ajena todo lo que están hablando para tratar de ellos cubrirse. Nosotros sentimos que la persecución es en contra del señor Ulpiano Vergara porque no es lógico de que tú te presentas en un local a las 9:30 pm y cuando estamos por arrancar nos pidan algo que no se solicitaba en ningún lado”, acotó el representante de la agrupación “Los Distinguidos”.