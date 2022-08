Veda electoral continúa vigente, recuerda el magistrado Alfredo Juncá

A pesar de que muchos precandidatos por la libre postulación parecieran estar en campaña política la realidad es que estamos en veda electoral. Así lo reitero el magistrado vicepresidente del Tribunal Electoral, Alfredo Juncá, al hacer un llamado a estos precandidatos a cumplir con las normas del código electoral.

El magistrado recordó que los artículos 50 y 51 del Decreto de elecciones generales establece lo que pueden y no hacer los precandidatos durante este periodo de veda. Dijo que no se puede pagar publicidad en redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook u otra); mucho menos hacer propaganda política a través de suéteres gorras otros distintivos que sean regalados por el precandidato. "Tú no me puedes uniformar a 500 personas y andar por ahí diciendo que estos son activistas tuyos, los activistas deben estar debidamente inscritos o registrados", dijo.

Además, en el caso de la financiación se pueden recibir los fondos pero no dar distintivos como los antes mencionados a cambio de estos dineros ya que se vería como que está haciendo propaganda electoral que en este momento no está permitida.

Juncá, advirtió qué en el Tribunal Electoral ya están recibiendo las denuncias y están siendo procesadas por lo que en cualquier momento, tal y como ocurrió en las elecciones pasadas, los candidatos van a recibir los edictos dónde serán notificados de la violación al Código Electoral.

Lo que la mayoría de las denuncias están enfocadas en dos violaciones al código electoral la primera que tiene que ver con la veda electoral y la segunda con el financiamiento electoral.

Señaló un caso puntual donde un candidato hace entrega del logo de su campaña a una imprenta y que de allí cada persona acude a ese lugar y manda hacer suéteres gorras con este logo situación que se escapa de las manos del candidato x, pero advirtió que esta situación tampoco es permitida ya que estaría disfrazando la distribución del artículo promocional en un periodo en el que no se puede hacer y de igual forma se estarían evadiendo los controles de financiamiento político que deben ser proporcionales para todos.