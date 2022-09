Viceministra Librada de Frías aclara que 'sí se está trabajando' en el Corredor de las Playas

La viceministra del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Librada de Frías explicó esta mañana en Radio Panamá los proyectos que adelanta la institución en el territorio nacional, donde destacó que avanzan con un total de 100 puentes modulares distribuidos en todas las provincias del país, para mejorar la calidad de vida en las áreas de difícil acceso.De Frías, indicó que se escogió esta modalidad, "para que sean armados rápidamente y puedan ser transportados más fácil en todas las áreas de difícil acceso de toda la República".Mencionó que el día de hoy se entregarán 13 puentes en la comarca Ngäbe Buglé, con una inversión de más de $14 millones.Entre tanto, a la cuestionada construcción del Corredor de las Playas, que retomó los trabajos el pasado 26 de agosto, manifestó que "la empresa entró a hacer la limpieza, a adecuar las oficinas de trabajo y hoy en día están haciendo los carriles del lado derecho del interior hacia Panamá, para trabajar el puente vehicular y la ampliación de la vía"."La vista presupuestaria ante la Asamblea no se ha dado, nosotros hicimos un anteproyecto de presupuesto en equipo y estamos esperando esa vista, porque todavía no está en firme; sin embargo, lo que nos ha recomendado el MEF no está en firme en este momento", dijo.