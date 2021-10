Vicepresidenta de ANEP: ‘Enfermeras agradecen las medallas y aplausos, pero eso no sirve para pagar deudas’

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (Anep), anunció la semana pasada que este miércoles 27 de octubre realizarán una marcha a partir de las 4:00 p.m, hacia la Presidencia de la República para exigir el cumplimiento de los pagos de turnos extraordinarios y vigencias expiradas.

Ana Castillo, vicepresidenta de Anep, reveló que esta marcha se mantiene, pues tienen años de estar dialogando con las autoridades para que se cumplan acuerdos pactados de 2015, 2019 y del año en curso.

Según la dirigente, las enfermeras han manifestado que agradecen las medallas y los aplausos, pero eso no sirve para pagar las deudas. “Ellas requieren el pago de salario que le corresponde, pagos de turnos extras, pagos de especialidades en el que ellas se han formado, esto se acordó y está publicado en Gaceta Oficial”, señaló.

Añadió que uno de los principales temas que reclaman es el cumplimiento del decreto 178, el cual regula los turnos de jornadas extraordinarias de los profesionales en donde “nos sentimos discriminadas, si bien, todos realizamos turnos extraordinarios y las enfermeras somos las únicas que no se le considera el pago de los fines de semana, días feriados a diferencia de otros grupos ocupacionales, exigimos justicia”.

Indicó que en las conversaciones que han sostenido con las autoridades de salud sale el tema presupuestario, por lo que menciona que más que negociar nuevamente, lo que solicitan es el cumplimiento de lo ya pactado considerando que en justicia están en el derecho de solicitar estas partidas extraordinarias.

Hace algunos meses se conoció que más de 1,300 enfermeras están por contrato, a lo que Castillo respondió: “Recibimos información de enfermeras que no han sido contratadas y como no ha terminado el año todavía estamos en mira de lograr el último número para considerar si se le ha dado cumplimiento, pero no tenemos la manera de constatar nosotros parte del acuerdo que era que las contrataciones se dieran por tiempo de antigüedad, pero sí se han realizado nombramientos, pero hacen falta porque tenemos reclamos de que están desde el inicio de la pandemia y no han sido contratadas”.

Cabe señalar que este miércoles será una marcha pacífica y no un paro de labores, sin embargo, el gremio pide respuesta por parte del presidente Laurentino Cortizo o por alguna autoridad del Ejecutivo, de no ser así, no descartan la posibilidad de irse a huelga.