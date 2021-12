Video de Martinelli con esposo de una de las juezas que lo declaró absuelto forma parte de una investigación de EE.UU.

Ricardo Martinelli Berrocal fue captado en video en un restaurante ubicado en San Francisco, compartiendo con Ricardo Ramírez Busto, esposo de Marisol Osorio, una de las tres juezas que declaró no culpable al expresidente en el caso pinchazos.

El video publicado por el medio digital Foco, fue captado precisamente un día antes de que Ricardo Martinelli Berrocal decidiera suspender el llamado de testigos en su defensa en el juicio de interceptación telefónica.

Mauricio Valenzuela, explicó que esta reunión se dio en el Club Español de San Francisco y se aprecia al expresidente manteniendo una comunicación muy amena con el esposo de la jueza Osorio. "Se ven saludos y despidos muy efusivos durante un lapso de 20 minutos, en la que de manera curiosa no piden ni un plato de comida, solo están conversando y se la pasan de mesa en mesa", detalló.

Afirmó que Foco tuvo acceso a este material, el cual forma parte de una investigación que está llevando una agencia judicial de Estados Unidos.

"Esto es muy preocupante, seamos realista. En Panamá no hay coincidencias y mucho menos en este tipo de cosas, y deja mucho que decir: que un esposo, el señor Ricardo Ramírez Busto, esposo de una jueza de un caso tan importante, coincida de esta manera bastante sospechosa con uno de los implicados en un caso que lleva su esposa, y un implicado de tan alto perfil y simplemente no pase nada", precisó.

Valenzuela indicó que los panameños deben prestarle atención a esto. "Cuánto tiempo más vamos a estar esperando que la justicia venga de afuera y no de aquí, lo mínimo que esta publicación que realizamos debería generar es una investigación interna, tanto en el Órgano Judicial como en el Ministerio Público porque no tiene nombre. Todo un país entero tuvo un sinsabor de escuchar esto de no culpable, de una persona que abiertamente dijo tener el dosier de todo un país, las pruebas están allí; panameños fueron pinchados, periodistas fueron pinchados, eso no está en tela de duda, la intervención se dio con un equipo adquirido por el Estado bajo el mando del Consejo de Seguridad", agregó.