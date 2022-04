Walkiria Chandler revela que en la coalición 'Vamos' trabajarán con tope de donaciones de $10 mil

La diputada suplente Walkiria Chandler, quien forma parte de la nueva coalición denominada "Vamos", se refirió este miércoles a la creación de dicho movimiento, enfatizando que lo que se busca con esto, es la posible transformación.

"Si somos más voces de personas que compartimos una visión de país, se puede rescatar Panamá de la miseria en la que está sumergida, de la desigualdad y de todo esto que nos viene afectando a todos los panameños y panameñas", remarcó.

Dijo que existen algunas otras agrupaciones corriendo en la actualidad, "mal llamadas independientes, que al final solo quieren utilizar plataformas y pegarse a una persona independiente para lograr seguir siendo las mismas personas con los mismos ideales de siempre, haciendo la misma política de siempre, que no le hace bien al país. Nosotros no nos vamos a prestar a ese juego, para que vengan líderes de partidos políticos a intentar lavarse la cara con esta coalición".

Explicó que todo aspirante que ingrese a las filas de "Vamos" debe ser una persona que haya renunciado a partido político. "No queremos a nadie que vaya a poner intereses de un partido por encima de lo colectivo, por encima del país, que es lo que tradicionalmente ha pasado. Queremos una verdadera independencia, no solo de partidos políticos, sino también de vínculos económicos, culturales, religiosos, personas que entiendan que aquí se viene a servir y no servirse", añadió.

En cuanto al financiamiento de esta coalición, Chandler destacó que se está trabajando con la base sólido del voluntariado.

"Nosotros entendemos que las campañas políticas acarrean ciertos gastos, por lo cual tenemos procesos transparentes de recolección de fondos y topes de donaciones para no dejar duda de nuestra independencia. Solo vamos a aceptar tope máximo de una sola persona natural o jurídica, al movimiento o de algún aspirante, máximo de $10 mil", sentenció.