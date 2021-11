Wendy Tribaldos busca inyectar la historia en niños y jóvenes de una manera fascinante

La profesora de Historia, Wendy Tribaldos expresó que se debe hacer un esfuerzo, primordialmente a nivel de docentes de los centros educativos para evitar la memorización de fechas y de nombres que al final no reditúa en ningún tipo de conocimiento real, esto, haciendo alusión a esta asignatura.

Dijo que se debe fomentar el debate y la reflexión, pues para eso uno estudia la historia. “Es para evitar los errores del pasado y poder proyectarse hacia el futuro en una manera en positivo”, precisó.

Recalcó que el primer esfuerzo lo tienen que hacer los docentes para que puedan cambiar ese chip y comprender que “la historia realmente es una materia fascinante, llena de cuentos y no cuentos de bochinches que realmente tocan el corazón de muchas personas”.

Agregó que los padres también pueden fomentar la lectura a través de la internet o la creación de pequeñas bibliotecas en sus casas. “Es importante darles crédito a los chicos, ellos siempre sorprenden y tienen la capacidad”, remarcó.

Entre otros temas, Tribaldos habló de su libro, cuyo título es “9 de Enero de 1964, lo que no me contaron”, el cual surgió de una curaduría para el Museo de Panamá.

“Comencé este libro con aquella historia siempre contada que yo también pensaba conocer y a medida que me empecé a adentrar en la investigación me di cuenta de que lo que me habían contado a mí como profesora de historia, y lo que me habían contado no era necesariamente cierto. Eso me llevó a una aventura de casi tres años de investigación y un viaje a Estados Unidos a revisar archivos, y se logró rescatar el video inédito que fue parte del lanzamiento del libro”, explicó.

Adelantó que su libro estará disponible en redes sociales y en el sitio web del Museo del Canal Interoceánico para ser utilizado como referencia nacional.