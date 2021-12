Willie Bermúdez dice que presupuesto municipal 2022 no fue debatido y la Comisión de Hacienda fue políticamente manejada

En medio de la crisis económica y social ocasionada por la pandemia de la Covid-19, el Municipio de Panamá, a cargo del perredista José Luis Fábrega, manejará en 2022 el presupuesto más grande de su historia: $330 millones.

Esta cifra fue aprobada en una rápida sesión del Concejo Municipal el pasado martes, con solo 2 votos en contra. Un total de 24 representantes de corregimientos votaron a favor del monto, que representa un incremento de $53.1 millones por encima del presupuesto de 2021 ($276.9 millones).

Solo los panameñistas Guillermo "Willie" Bermúdez y Ricardo "Ricky" Domínguez, de los corregimientos de Don Bosco y Bella Vista, respectivamente, se opusieron.

Bermúdez expresó este jueves, en el noticiero matutino Panamá Hoy, que "esto parece un presupuesto político. Me preocupa, porque es la ciudad de nosotros y la ciudad se está retrocediendo 10 años".

Según el concejal, el presupuesto "no fue debatido, la comisión de hacienda fue políticamente manejada. No dejaron cuestionar y cuando preguntamos al tesorero, no responde".

"Esto es preocupante, porque agarras y pones un presupuesto que no es posible cumplir y al final vas a empezar a contratar recurso humano y vas a terminar haciendo un déficit en las finanzas alcaldicias", remarcó el representante de Don Bosco.

Explicó que hasta la fecha se ha aumentado $400 mil por mes a la planilla; antes era $3.4 millones, ahora está en $3.8, por lo que en el presupuesto 2022 se está aumenhtando $400 mil más.

También cuestionó que este presupuesto es irresponsable totalmente con la ciudadanía y es un tema en el que han aprobado un presupuesto que ni siquiera se explicó. "Este presupuesto es un irrespeto a la ciudadanía panameña”, apuntó.