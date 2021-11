Willie Bermúdez pide saber si contratación directa sobre alumbrado navideño fue realmente cancelada

El representante de Don Bosco, Willie Bermúdez ha criticado duramente el aumento del presupuesto de la Alcaldía de Panamá para la vigencia fiscal 2022, considerándolo el presupuesto más alto de la comuna capitalina durante los últimos años.

Además de esto, el edil se refirió al contrato directo por el monto de $2.5 millones a favor de la empresa Disaroca Group, S.A., para que se encargara del alumbrado navideño de la ciudad este 2021, el cual fue cancelado por el alcalde capitalino, José Luis Fábrega.

Al preguntarle sobre la iluminación navideña que se está colocando el área de Vía Argentina, tras conocerse esta información, explicó: “Me llama la atención, y estoy esperando qué va a pasar. Este es un tema que hay que andar con cuidado porque este contrato fue directo”.

Añadió que lo del contrato del alumbrado en el distrito capital se llegó a un Acuerdo Municipal, se aprobó y “semana y media después cuando salió la resolución y el decreto de la Contraloría que decía que no se podía contratar de los gobiernos locales nada que tuviera que ver con la compra de jamones ni compra de regalos ni juguetes ni iluminación, en ese momento mandaron a cancelar el acto de licitación el 1 de noviembre”.

Según Bermúdez, la empresa (Disaroca Group, S.A.) no ha parado de ejecutar esto y lo están viendo (los ediles). “Yo soy el primero, y estoy feliz de que se haga el alumbrado navideño porque necesitamos esperanza, que el panameño se sienta contento, sin embargo, hay dos cosas que debo criticar: la primera ¿por qué no hicieron la licitación con tiempo y la segunda: estás ejecutando un contrato que a ti no te han contratado, no existe un contrato como tal, nunca he visto un proyecto de esta magnitud con una circular 19, que se llama eso, que es como una excepción”, explicó.

Manifestó que quisiera entender qué justificación darán ahora y si realmente este contrato del alumbrado fue cancelado.

Cabe señalar, que Fábrega, en una resolución municipal del pasado 1 de noviembre, explicó que el Consejo Económico Nacional (CENA), emitió algunas observaciones sobre el contrato de “procedimiento excepcional”.

La Alcaldía de Panamá hizo las revisiones correspondientes que mencionó el CENA y consideró que se ameritaba efectuar mejoras de forma y fondo.

Disaroca Group debía hacer el alumbrado navideño en los principales parques, avenidas, calles e isletas para la celebración de “Vive tu Navidad 2021″.

De acuerdo con la Alcaldía, la empresa seleccionada “es sólida” y fue constituida en 2015, dedicada a las actividades de arte, entretenimiento y creatividad.