Willie Bermúdez sobre aprobación de presupuesto municipal: 'Este presupuesto es un irrespeto a la ciudadanía panameña'

En medio de la crisis económica y social ocasionada por la pandemia de la Covid-19, el Municipio de Panamá, a cargo del perredista José Luis Fábrega, manejará en 2022 el presupuesto más grande de su historia: $330 millones.

Esta cifra fue aprobada en una rápida sesión del Concejo Municipal, con solo 2 votos en contra. Un total de 24 representantes de corregimientos votaron a favor del monto, que representa un incremento de $53.1 millones por encima del presupuesto de 2021 ($276.9 millones).

Solo los panameñistas Guillermo "Willie" Bermúdez y Ricardo "Ricky" Domínguez, de los corregimientos de Don Bosco y Bella Vista, respectivamente, se opusieron.

Bermúdez cuestionó este presupuesto y lo catalogó como una irresponsabilidad y una falta de respeto a los ciudadanos.

“Es un presupuesto que no tuvo debate, por primera vez en la historia, solamente fue el tesorero, la directora de planificación y no fue más nadie, no fue ningún director a explicar cómo obras y construcción va a recaudar lo que dicen ellos que van a recaudar. Es irresponsable totalmente con la ciudadanía y es un tema en el que han aprobado un presupuesto que ni siquiera se debatió ni se explicó. Este presupuesto es un irrespeto a la ciudadanía panameña”, sentenció.

Además, también cuestionó la poca ejecusión de la administración del alcalde de Panamá, José Luis Fábrega durante su gestión, la cual asciende a B/. 4.1 millones.

“Ustedes pueden creer que el año pasado eran B/. 138 millones y a 28 meses de gestión el alcalde solamente ha ejecutado B/. 4.1 millones, la alcaldía anterior a dos años de gobierno llevaba más de B/. 300 millones en ejecución y más de 60 obras andando, en este momento solamente hay cinco obras licitadas. No hay un modelo de ciudad que el alcalde esté llevando adelante, no existe una ruta y es triste porque la ciudad ha perdido 10 años en esta administración alcaldicia y se ha mostrado una total incapacidad por parte del alcalde en ejecución”, enfatizó el concejal en Telemetro Reporta.

Según el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, este presupuesto aprobado es balanceado, transparente y debidamente sustentado.

Expresó que los comentarios emitidos por ambos representantes panameñistas son para buscar protagonismo. "Después del 21 de noviembre que su partido tuvo elecciones internas de convencionales, ambos quedaron más aplastados que una cucaracha", arremetió Fábrega contra Bermúdez y Domínguez.