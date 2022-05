Xavier Sáez Llorens: ‘Las personas comunes no deben estar preocupadas por si fueron vacunadas contra la viruela'

El infectólogo y pediatria, Xavier Sáez Llorens, se refirió este martes a la aplicación de la última dosis de la viruela, luego de que este escribiera en un comentario de Twitter que la colocación de esta vacuna fue en 1972.

Explicó que existe una información algo confusa de la vocería del Ministerio de Salud (Minsa), ya que algunos indican que en 1972 fue la aplicación de la última vacuna contra la viruela en Panamá, y otros dicen que fue en 1960. "La razón de esto es que la viruela se extinguió de Panamá en los 60 y del mundo en 1980, lógicamente la vacunación contra la viruela fue descontinuada porque se logró la erradicación de la enfermedad", precisó.

En cuanto la virus de la viruela del mono o del simio, Sáez Llorens, destacó que la aplicación de esta última vacuna también protege contra este nuevo virus de la viruela. "Son virus distintos (virus de la viruela humana y la del mono)", dijo.

Reiteró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no anticipa de que esto sea un problema importante de salud pública, por lo que recomendó a las personas comunes y corrientes a no estar preocupadas por esto y si fueron vacunadas en los 60 o los 70. "Con un buen control de salud pública los brotes pueden ser controlados y no pasar a más", sentenció el galeno.

Otro dato importante que dio el médico, es que fuera del África, todos los casos que han ocurrido en Europa, no solo ahora sino en el pasado, no se han registrado fallecimientos.

El infectólogo aclaró que la vacuna no está disponible en ningún lugar de Latinoamérica, la vqcuna la tiene disponible Estados Unidos y ha sido eliminada para evitar terrorismo biológico.