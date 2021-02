"Yo no tengo porqué renunciar": Directora de SENNIAF

En medio de los cuestionamientos de la sociedad ante la denuncias de irregularidades en albergues y supuestos abusos contra menores en estas instalaciones, la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), Mayra Inés Silvera, asegura que no tiene motivos para renunciar a su cargo.



Silvera dice entender el sentimiento de la población pero pidió que sea juzgada por su trabajo como Directora de la institución, posición que ocupa desde hace menos de un mes.



"Entiendo perfectamente el sentimiento de la población al cual yo me uno...definitivamente considero que no tengo porqué hacerlo porque cuando uno está seguro que no ha sido cómplice por qué entonces yo tendría que renunciar cuando yo estoy dispuesta a apoyar", enfatizó la funcionaria en declaraciones a *Radio Panamá*



Mayra Inés Silvera dijo entender la tristeza de la población. "Yo también estoy triste y hasta con rabia a veces y creo que es un tema en el que tenemos que tratar de encontrar soluciones a una deuda social de años", agregó.



La hoy directora de la Senniaf trabajó durante algunos años en la institución pero aseguró que no tenía conocimiento de ninguna situación porque no era parte de sus competencias y se encontraba asignada a velar por el cumplimiento de protocolos en temas de la niñez migrante.



En cuanto a las denuncias y el resultado de el informe presentado por una subcomisión legislativa, la funcionaria resaltó que han recibido copia del mismo y que están dispuestos a coadyuvará en las investigaciones. Puntualizó que desde Senniaf sólo se pueden tomar acciones administrativas y que los temas legales a nivel penal están a cargo de los abogados y el Ministerio Público.



De acuerdo a Senniaf, producto de denuncias e irregularidades en el pasado, seis albergues fueron cerrados, y otros dos lo hicieron de forma voluntaria.

Redacción de Sergio Rivera.