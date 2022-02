Yuri Pittí: ‘La violencia escala y se convierte en una especie de ciclos’

La gerente de Planificación y Evaluación de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), Yuri Pittí, expuso este viernes el tema de la violencia física y sexual.

Expresó que tenemos muchísimos años hablando que tenemos problemas de violencia dentro de los hogares, violencia de género y en las parejas, sin embargo, “cuando no tenemos educación sexual integral y no se educa en los afectos, las emociones y las formas sanas de relacionarse a las personas, muchas veces preguntamos si han sufrido de violencia y las personas dicen que no".

Comentó que vivimos en un mundo donde la violencia es vista como algo sangriento, como algo que tiene que ver con la muerte, “que tengo que llegar al hospital golpeada para haber sufrido de violencia. A veces hasta nuestro sistema judicial lo ve así”.

“La violencia no se da de un día para otro, el femicidio no sucede de un día para otro. La violencia escala y se convierte en una especie de ciclo que pasa por los gritos, por el control de qué puede decir, pensar”, dijo Pittí.

Agregó que Aplafa viene exigiendo educación integral en sexualidad. “La gente piensa en sexo solamente, pero también incorpora elementos de educación emocional, autoestima, cómo pedir ayuda y a quién puedo pedirla”, concluyó.