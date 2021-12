Yuri Pittí sobre guías de educación sexual: ‘Seguimos invirtiendo en programas que en 5 años van a estar engavetados'

El tema de la educación sexual ha sido centro de controversia desde hace varios meses en Panamá, donde cada año crece el número de embarazos adolescentes, al igual que las enfermedas de transmisión sexual.

La gerente de Planificación y Evaluación de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), Yuri Pittí, expresó su posición sobre la confección de las cinco guías didácticas del programa de Educación en la Sexualidad y Afectividad para ser implementadas con alumnos de primaria, premedia, media, adolescentes embarazadas y padres de familias o acudientes, indicando que Aplafa nunca participó en las mesas de trabajo y recibieron el material el día que realizaron el lanzamiento cde estas, y seguidamente empezaron a estudiarlas.

“Nosotros (Aplafa) tenemos una postura es que lastimosamente es que esta no es la primera iniciativa de un gobierno en turno de ejecutar programas o proyectos dentro del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud sobre la educación sexual reproductiva. El problema de este tipo de iniciativa es que se quedan como una iniciativa del gobierno de turno”, afirmó.

Consideró que mientras Panamá no legisle en el tema de educación sexual y reproductiva, y no tenga una legislación que norme en qué lugar del currículo se incorporan estos elementos, en quién es el encargado, quién va a estar capacitado para blindar esa educación a niños y jóvenes, “uno por un lado queda a voluntad del gobierno de turno si desea implementar o no estos programas y proyectos”.

Pittí sentenció que “seguimos invirtiendo en programas que probablemente dentro de cinco años o menos van a estar engavetadas esas guías, no se van a utilizar y dirán descartarse, y es recurso humano, recurso económico que se pierde, pero aún más se pierde la oportunidad de reducir las cifras de las que justamente estamos hablando, y hay niños y adolescentes viendo sus vidas impactadas porque no están recibiendo información certera”.

Recordó que hay leyes importantes en el país como la ley de 1999 de igualdad de oportunidades, la ley 29 de 2002 sobre adolescentes embarazadas, entre otras.

Según la gerente de Planificación de Aplafa, es violento que cada vez que cambia el gobierno de turno se cambian los discursos y las iniciativas, y no se asuman las responsabilidades.