Zulay Rodríguez reacciona ante solicitud de Cortizo a los diputados de medir sus palabras

Celia Douglas

La diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Zulay Rodríguez pidió respetar la separación de poderes, esto por lo emitido por el presidente de la Republica, Laurentino Cortizo a través de un tuit y un comunicado en donde solicitaba a los diputados medir sus palabras.

La parlamentaria indicó que cada diputado tiene un estilo diferente para emitir opinión, la cual quizás no les agrade a muchas personas, a esto añadió que la Asamblea Nacional no ha negado la entrada a nadie, pero las formas violentas de manifestarse de algunos grupos, no es correcta, por lo que pide ser más respetuosos con este Órgano del Estado.

También dijo que al Órgano Legislativo lo tienen de relajo, ya que siempre se les critica, mientras que a otros organismos como la PGN no se les protesta de esta manera.

Las declaraciones de la diputada surgen al ser consultada sobre lo dicho por el diputado Jairo Salazar en contra de la comunidad LGTBI, momentos en que se manifestaban en los predios de la Asamblea Nacional.

Detalles del informe con Manuel Espinosa