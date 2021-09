Zulay Rodríguez: ‘Yo no tengo miedo a enfrentarme a Benicio Robinson y lo voy a hacer’

Luego de la reunión extraordinaria del Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD), realizada el sábado, 18 de septiembre, circuló en algunos grupos de WhatsApp que el vicepresidente de la República, Gaby Carrizo se postulará para el cargo de Secretario General y presidente de este colectivo, apoyado por el diputado Benicio Robinson.

Ante este rumor, la diputada Zulay Rodríguez expuso su punto de vista, manifestando que “la persona que tenga el visto bueno de Benicio debe estar pensando que va a ganar las elecciones, aquí hay mucho más y cuidado que hay sorpresas porque hay personas que van a presentar sus postulaciones, porque el enojo es muy grande, enojo de parte de las bases, de la conducción que se ha hecho de la administración pública, entre otros factores”.

De acuerdo con Zulay, aquí se apuesta que aquel que está dentro del gobierno es el que tiene los recursos y tiene la influencia, y “eso es lo que apuesta Benicio, que él tiene el control de todo”.

“Yo no tengo miedo a enfrentarme a Benicio Robinson y lo voy a hacer. Yo fui al Directorio Nacional y he salido con tres jefes de campaña, cuatro analistas, todo gratis; hay gente que me dice a mí que ‘basta que este señor esté manejando al país como si fuera su finca privada’ y parece que la única que se atreve a enfrentarlo soy yo, así que lo voy a enfrentar”, enunció la perredista.

Pero, ante sus descargos arremetiendo contra el diputado de Bocas del Toro, ¿se postulará Rodríguez para presidenta de su colectivo?, con una carcajada bastante sutil, respondió: “Yo me estoy reuniendo ya con mi equipo de trabajo para ver esto”.

Reveló que tiene una estructura muy callada para esto y se encuentran trabajando en una hoja de ruta y en el plan que utilizarán para competir contra Robinson.

¿Apoyo de Martinelli?

Para nadie es un secreto que se han visto videos y fotos de la diputada Rodríguez estando muy cercana al exmandatario, Ricardo Martinelli, sin embargo, afirmó que no cuenta con su apoyo económico porque ella costea sus propios programas y campañas. “Yo lo combatí y él lo sabe, mi vínculo con él viene porque tenemos amistades en común, pero que yo comparta de manera sana, no le veo ningún problema. Si hiciera pactos bajo la mesa o transacciones, entonces preocúpese, pero yo no le debo nada a nadie”, destacó.

Otros comentarios que han surgido en torno a esta “amistad” con el líder del nuevo partido Realizando Metas, es un posible cambio de colectivo (del PRD a RM), explicó que mucha gente de su círculo conoce que en el gobierno pasado le ofrecieron dos vicepresidencias y no las aceptó. “Yo quiero a mi partido, adoro a mi partido. Si yo hubiese aceptado una de esas vicepresidencias ni Nito ni el partido estarían hoy. Yo no me voy a ir de mi partido, yo no te puedo decir qué voy a hacer en el futuro, tengo un equipo de trabajo”, puntualizó.

La diputada dijo no sentirse tan orgullosa de su partido. Siente que esa representación del PRD a nivel de gobierno ha fallado por la falta de consulta, dejando a un lado a los líderes de las comunidades, líderes del colectivo, no consultan a la membresía y a los que realmente saben, “se han rodeado de aduladores”.

Reformas electorales

Rodríguez está en total desacuerdo con lo que se ha presentado sobre las reformas electorales. “Cuando hablamos de aumento en las campañas políticas debe existir igualdad de condiciones para todos, mayor participación de las mujeres”.

Albergues y citaciones

En días pasados, la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia citó a Sara Rodríguez, exdirectora de la Senniaf; Carla García, exsubdirectira de la Senniaf; Markova Concepción, exministra de Desarrollo Social y la actual directora de la Senniaf, Graciela Mauad para abordar el tema de las nuevas denuncias de abuso en albergues, pero no acudieron al llamado.

Se tiene previsto una segunda citación para mañana, martes, 21 de septiembre a las 10:00 a.m., y de no asistir, Rodríguez señaló que, de no acudir a una tercera citación, lo que procede es “conducción”.

Caso Mauricio Valenzuela

Hace algunas semanas, gremios periodísticos solicitaban a la diputada que desistiera del proceso que mantiene contra Mauricio Valenzuela por “violencia de género”, pero ella destacó que la única petición que le hizo al miembro de Foco, es “que se disculpara con mi esposo y mi familia; me interesa que se disculpe y fin de este asunto”.