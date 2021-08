Cristiano Ronaldo no continuará en Juventus. El entrenador Massimo Allegri confirmó en conferencia de prensa que el delantero portugués le comunicó que no tiene intenciones de seguir jugando en el club italiano por lo que no fue citado para el partido ante Empoli por la Serie A.

"Cristiano me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana", dijo Allegri

El DT de Juventus agregó: "Hay que agradecerle a Cristiano por todo lo que nos dio, y también porque fue un ejemplo para los más jóvenes. Pero como dije antes, tenemos que seguir. Así es la vida. Él ya hizo su aporte y ahora hay que continuar".

Cristiano Ronaldo estuvo este viernes en el centro de entrenamiento de la Juventus para despedirse de su compañeros y su inminente futuro es el Manchester City de la Premier League inglesa, aunque aún no hay confirmación oficial del pase.

Ángel Valdés con la nota