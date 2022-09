Djokovic rinde finalmente homenaje a Federer

Un día después del anuncio de la retirada del suizo Roger Federer, el serbio Novak Djokovic se unió finalmente este viernes a los muchos homenajes ofrecidos a la leyenda del tenis.En un mensaje publicado en su cuenta Instagram, Novak Djokovic evocó "más de una década de momentos y enfrentamientos increíbles" con Roger Federer, citó AFP."Roger, es difícil vivir este día y ponerle palabras a todo lo que hemos compartido en este deporte. Más de una década de momentos y enfrentamientos increíbles como recuerdo", señaló el serbio en la red social."Tu carrera ha dado el tono de lo que significa alcanzar la excelencia y dominar con integridad y sangre fría", añade Djokovic, que compartirá equipo con Federer en Londres en la próxima Laver Cup (23-25 de septiembre).El serbio formará parte del equipo europeo, compuesto además por Roger Federer -que disputará allí su última competición-, Rafael Nadal y Andy Murray.Djokovic, uno de los grandes rivales del suizo con Rafael Nadal, no había publicado ningún comentario en sus cuentas Twitter e Instagram el jueves, contrariamente al español, que saludó a su "amigo y rival" y confesó que no le habría gustado que el día de su retirada llegara.El silencio de "Djoko" había suscitado un debate en las redes sociales, y asombró incluso a los medios serbios, a imagen del diario Kurir. "Falta el mensaje de Novak a Federer", titulaba en su sitio de internet el diario, hablando de un "Nole todavía silencioso".Djokovic se había mostrado, sin embargo, muy admirativo hace algunos años respecto al talento de Federer ("Imposible no preguntarse si es del mismo planeta").Wimbledon 2019En el seno del "Big three", Nadal y Federer muestran a menudo su amistad, pese a la rivalidad en las canchas. Conjuntamente, también mostraron a veces sus distancias con Djokovic, sobre todo cuando el serbio anunció en 2020 la creación de una nueva asociación de jugadores de tenis profesionales, independiente de la ATP, ignorando los llamados a la unidad del español y del suizo.Djokovic y Federer se enfrentaron en 50 ocasiones en total, con el serbio ganando 27 veces (once victorias a seis en torneos de Grand Slam).La más recordada de sus finales fue la de Wimbledon en 2019 donde pese a contar con dos bolas de partido, Federer no pudo lograr su título número 21 en Grand Slam. Esta final es la más larga de la historia del torneo londinense (4h57).A principios de julio, ambos aparecieron juntos y sonrientes en una ceremonia por el centenario de la Pista Central de Wimbledon.