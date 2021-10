Federación Panameña de Béisbol reprograma partidos

La Federación Panameña de Béisbol anunció la reprogramación de seis compromisos que han sido afectados por la lluvia y hace del conocimiento el nuevo horario y condición de cada partido.



El juego número 14 entre Bocas del Toro y Panamá Metro pospuesto por lluvia, se realizará el domingo 17 de octubre y será jugado a 7 entradas en el estadio Roberto Hernández de Las Tablas a las 10:00 a.m.



El juego número 50, entre Metro y Bocas del Toro, normal del calendario programado para el domingo 17 de octubre, se jugará en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce a las 7:00 p.m. como estaba asignado, pero será a 7.0 entradas.



El partido número 42 del calendario oficial, entre Oeste y Colón, pospuesto, se jugará el domingo 17 de octubre, en el estadio Olmedo Solé de la ciudad de Las Tablas a las 10:00 a.m. y será a 7 entradas.



El juego número 39 del calendario oficial, entre los equipos de Herrera y Darién, suspendido, se jugará en el estadio Olmedo Solé de Las Tablas a las 10:00 a.m. y será continuado exactamente en donde fue detenido por la lluvia. El juego será el lunes 18 de octubre.