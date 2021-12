Los Lakers despiden el Staples Center con una dura derrota ante Spurs

En la jornada previa al parón navideño de la NBA, Los Angeles Lakers sufrieron el jueves una contundente derrota 138-110 ante los San Antonio Spurs en el último partido antes de que el Staples Center cambie de nombre.

La cancha del centro de Los Ángeles, una de las más emblemáticas de la NBA, pasará a llamarse desde el sábado Crypto.com Arena, en el primer cambio de denominación desde su apertura en 1999.

Crypto.com, una plataforma de intercambio de criptomonedas con sede principal en Singapur, adquirió el nombre de la sede de los Lakers y los Clippers por los próximos 20 años a cambio de unos 700 millones de dólares, según medios estadounidenses.

La nueva denominación se hará efectiva en la jornada de Navidad, una de las más seguidas por los aficionados de la NBA, cuando el equipo angelino recibirá a los Brooklyn Nets.

Los Lakers organizaron el jueves toda una ceremonia de despedida del nombre invitando a destacados ex jugadores como Robert Horry y Gary Payton y emitiendo un vídeo con algunos de los mejores momentos vividos en el Staples Center, incluidos los títulos conquistados por el fallecido Kobe Bryant.

Una vez arrancado el partido, el equipo angelino se vio totalmente superado por los Spurs pese a los 36 puntos de LeBron James, que sigue en un excelente estado de forma este mes.

'King James', que ha superado la treintena de puntos en cinco de los últimos siete juegos, apenas estuvo secundado por el base Russell Westbrook, con 30 puntos.

Los Spurs llegaron a dominar por 22 puntos a mediados del último cuarto cuando cientos de aficionados de los Lakers optaron por abandonar anticipadamente la cancha.

En San Francisco, los Golden State Warriors vencieron 113-104 a los Memphis Grizzlies con una exhibición de 46 puntos y 8 triples de Stephen Curry.

El base, que este mes se convirtió en el mayor triplista de la historia de la NBA, logró así su quinto partido con al menos 40 puntos de la temporada y el 54º de su carrera.

Los Grizzlies, con 21 puntos de Ja Morant y 20 de Jaren Jackson Jr., llegaron a poner el empate 102 a falta de dos minutos para el final pero Curry y el mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson (6 puntos y 6 asistencias) se encargaron de finiquitar el choque para los locales.

Kemba se reivindica con 44 puntos

El veterano Kemba Walker se lució con 44 puntos para los New York Knicks en la derrota 124-117 ante los Washington Wizards.

Walker, cuatro veces All-Star, desplegó una de sus mejores actuaciones de los últimos años para reivindicarse en el momento más complicado de su carrera.

El base, de 31 años, estuvo nueve partidos apartado de la rotación por el entrenador Tom Thibodeau, en una decisión que lo señalaba por la mala deriva deportiva de la franquicia.

La semana pasada, Thibodeau tuvo que repescar a Walker debido a las numerosas bajas por covid-19 y el base respondió firmando en los últimos tres juegos 29, 21 y 44 puntos, su máxima anotación desde abril de 2019.

Walker, que también logró el jueves 9 rebotes y 8 asistencias, sumaba ya 28 puntos al descanso para unos Knicks que vencían por 64-57.

Pese a la ausencia del estelar Bradley Beal, ingresado el jueves en el protocolo contra el coronavirus, los Wizards se rehicieron en la segunda mitad con 21 puntos y 12 asistencias de Spencer Dinwiddie.

"Me sentí muy bien. Fue un buen momento pero me hubiera gustado ganar, para ser sincero", reconoció Walker. "Siempre es duro cuando juegas tan bien y no sales victorioso".

"Jugó un partido monstruoso, pero acabamos perdiendo", dijo Thibodeau sobre su base. "Es una pena desperdiciar ese tipo de esfuerzo con un partido así".

La NBA interrumpirá el viernes su actividad por las fiestas navideñas en medio de una ola de contagios de covid-19 que ha afectado este mes a más de un centenar de jugadores.

Entre las últimas estrellas de la liga de basquetbol en entrar en cuarentena está el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns (Timberwolves), quien en 2020 perdió a su madre y otros familiares a causa del virus.

Resultados de la jornada del jueves en la NBA:

Indiana Pacers - Houston Rockets 118-106

Orlando Magic - New Orleans Pelicans 104-110

Philadelphia 76ers - Atlanta Hawks 96-98

Miami Heat - Detroit Pistons 115-112

New York Knicks - Washington Wizards 117-124

Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks 95-102

Denver Nuggets - Charlotte Hornets 107-115

Phoenix Suns - Oklahoma City Thunder 113-101

Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 128-116

Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 113-104

LA Lakers - San Antonio Spurs 110-138