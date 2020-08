Panamá ya conoce sus rivales rumbo a Qatar 2022.

Luego de varios días de incertidumbre tras el cambio de fecha en el sorteo de las Eliminatorias de la CONCACAF, finalmente llegó el día y se completó el sorteo.



La Eliminatoria iniciará en el mes de octubre con la primera ronda rumbo a Qatar 2022, Panamá estará en el grupo D como cabeza de grupo, tras su 9na posición en el ránking FIFA de la CONCACAF.



Los rivales de la selección de Panamá serán República Dominicana, Barbados, Dominica y Anguila. En esta ronda, solo clasifica una selección por grupo.



CALENDARIO para la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022:



- Panamá vs Barbados

8 de octubre (locales)



- Dominica vs Panamá

11 de octubre (visitantes)



- Anguila vs Panamá

14 de noviembre (visitantes)



- Panamá v República Dominicana

17 de noviembre (locales)