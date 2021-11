Ronnier Martínez y Emily Santos son los abanderados de Panamá para los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021

La nadadora Olímpica Emily Santos, y el atleta Ronnier Martínez del Levantamiento de Pesas, fueron escogidos de manera unánime como los abanderados de Panamá para los I Juegos Panamericanos Junior Cali 2021. Santos es la segunda atleta más joven de Panamá en competir en unos Juegos Olímpicos, con su participación en la pasada edición Tokyo 2020 y Ronnier Martínez fue finalista de la final de los -62kg de los pasados Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y más recientemente fue medallista de bronce en el Campeonato Panamericano Sub 20.

La escogencia de los abanderados y la aprobación de la Delegación Nacional para estos I Juegos Panamericanos Junior, que se llevarán a cabo del 25 de noviembre al 5 de diciembre del presente año, se dio en el marco de la celebración de la III Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá en compañía de el Sub Director General de Pandeportes, Lic. Luis Denis Arce, representantes acreditados de las Federaciones Nacionales, atletas, entrenadores y miembros del equipo interdisciplinario que integran la delegación nacional para Cali 2021.

La ocasión fue propicia para que el Sub-Director General de Pandeportes, Lic. Luis Denis Arce, extendiera un mensaje de motivación a todos los miembros de delegación nacional en representación del Gobierno Nacional y para que hiciera entrega del Pabellón Nacional a los atletas.

La histórica delegación panameña está compuesta por 45 atletas, 25 hombres y 20 mujeres, que competirán en 16 deportes, 21 entrenadores, 7 miembros del equipo interdisciplinario (coordinador técnico-metodológico, Médicos, Psicólogo, Fisioterapeutas ) 5 miembros del equipo de prensa y 2 encargados de misión (Jefa de Misión y Attaché).

Panamá estará representado en 16 deportes, 17 modalidades deportivas, y nuestros atletas participarán en 68 pruebas.

Para Ronnier Martínez, quien participará en la categoría de 67 kg en levantamiento de Pesas, es una gran responsabilidad ser el abanderado: “Para mí es un orgullo ser el abanderado de estos primeros Juegos Panamericanos Junior, es algo que no me imagine, no solo para mí sino para mi entrenador José Manuel Ochoa es un logro para él también, me he preparado arduamente para este evento y dar un buen resultado, ahora con esta distinción de ser el abanderado, si solo competir es un logro muy importante, ahora ser el portador de la bandera me da esa responsabilidad de dar lo mejor de mí” destacó el atleta nacido en la provincia de Veraguas.

La atleta Emily Santos, no estuvo presente en la ceremonia de abanderamiento debido a sus compromisos de estudios y entrenamientos en los Estados Unidos, la nadadora Olímpica estará participando en las modalidades de los 100 y 200 metros pechos, Santos con solamente 16 años ha participado en 3 Campeonatos Centroamericanos y del Caribe de Natación, en los juegos Panamericanos Lima 2019 y en los juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Además, se hizo la presentación de la indumentaria que vestirán nuestros atletas en estos juegos marca Under Armour, con lo último en tecnología deportiva y del equipaje de viaje marca SwissBrand.

Previo a la Asamblea General Extraordinaria, y con la presencia de atletas, federados y medios de comunicación se realizó la charla “La Magia del Marketing Deportivo” que fue dictada por el Dr. Vicente Javaloyes Sanchis, quien entre otras cosas es Director del Máster Internacional en Derecho Deportivo y profesor en el INEFC-Universidad de Lleida en España.

Angel Valdes con la nota