Teddy Riner, lesionado, renuncia al Mundial de judo de 2022

El diez veces campeón del mundo y triple oro olímpico de judo francés Teddy Riner, lesionado en un tobillo en agosto, anunció este lunes que debe renunciar al Mundial programado en Taskent (Uzbekistán), del 6 al 13 de octubre."Lo temía, pero los exámenes médicos pasados este día han confirmado que no podré retomar el judo antes de algunas semanas, lo que excluye por tanto mi participación en el próximo Mundial en Taskent", escribe Riner, de 33 años, en Twitter."A dos años de los Juegos Olímpicos, no puedo tomar ningún riesgo. Ahora la próxima cita es para el siguiente Mundial en mayo próximo en Catar", añadió la estrella del deporte francés.A finales de agosto, en una concentración en Rabat, en Marruecos, se lesionó cuando un compañero de entrenamiento cayó en uno de sus tobillos.La Federación Francesa de Judo y el PSG, su club, habían indicado entonces que ese esguince necesitaba "el uso de una férula y la utilización de muletas durante tres semanas", asegurando que su participación en el Mundial de 2022 se mantenía.Riner, bronce en más de 100 kg y campeón olímpico por equipos en agosto de 2021 en Tokio, no ha participado en un Mundial desde 2017.En julio, ganó el Grand Slam de Budapest, su primera competición en la escena internacional desde los Juegos de Tokio.