Xavi Hernández y su gran reto como DT del Barcelona

Xavi Hernández se convirtió hoy de manera oficial en el nuevo entrenador del FC Barcelona, luego de pasar pasar 17 temporadas en el club como futbolista y pasar sus últimos años de jugador con el Al Sadd de Arabia Saudita, equipo que dirigió hasta el pasado viernes, regresa a la institución que lo vio formarse cómo estrella del fútbol y dónde ahora tiene una difícil labor de levantar al equipo del mal momento que vive.

Xavi Hernández firmó un contrato hasta junio del 2024 ante 10 mil espectadores en el estadio Campo Nou, lugar donde consiguió muchos títulos y es una leyenda del club.

"No quiero emocionarme, pero estoy muy ilusionado. Me puso la piel de gallina. Como ya lo he dicho aquí, somos el mejor club del mundo y trabajaré con mucha exigencia para cumplir con las expectativas. El Barcelona no se puede empatar ni perder, hay que ganar cada partido. Muchas gracias y visca Cataluña” dijo Xavi ante la afición.

El estreno de Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona será el próximo 20 de noviembre cuando reciban en casa al Español.

Angel Valdés con la nota