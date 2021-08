APC califica recuperación económica como lenta

Las proyecciones económicas de la pandemia es calificada como lenta por la Asociación Panameña de Crédito (APC), Giovanna Cardellicchio, gerente general de este organismo dijo a Radio Panamá que se tenía previsto que para este mes se iba a estar bastante dentro de los números del año pre-pandemial, cosa que no se evidenció.



A juicio de Cardellicchio se está más parecidos al año 2017 y al 2019, por lo que todavía queda camino para que el país tome otro rumbo y se mejores sus perspectivas.

“En mayo del 2019, estamos hablando del año ante la previo a la pandemia, los bancos solamente aquí en Panamá otorgaron 39 mil 317 préstamos, o sea en un solo mes tuvimos cerca de 40 mil; se refiere a cualquier tipo de préstamo: hipotecas, préstamos personales, préstamos de auto o tarjeta de crédito”, comentó Cardellicchio.



Precisó que para mayo 2021 se habían otorgado 35 mil 498 préstamos, eso quiere decir que hay una recuperación, pues se pasó de 4 mil a 35 mil, aunque puntualizó que no se llega a la cifra de 40 mil del año 2019.



“De esos 35 mil préstamos; 24 mil son préstamos personales, eso quiere decir que hay mucha gente que ha acudido a alguna entidad financiera, en este caso banco porque no estamos hablando del resto de la industria, a pedir un préstamo personal porque necesitan y pueden hacerle frente a alguna situación”, consideró Cardellicchio.



Aseguró que en plena pandemia se otorgaron 4 mil 116 préstamo; es decir, hubo una reducción del 10% de lo que era la actividad normal económica que tenía registrada del año anterior.



“El tema de la moratoria no creo que afecte negativamente porque sencillamente son personas que se acogieron a esta situación temporal”, agregó.



Con relación al tema de la prescripción, Cardellicchio explicó que la nueva Ley N° 195 de 2020, que salió fue publicada en la Gaceta Oficial el último día del año pasado, entró en efecto el primero de abril de este año esa Ley lo que indica es que ahora la prescrpción son cinco años.



En la APC existen alrededor de dos millones de panameños y residentes y según cifras de la Contraloría Contraloría de la sección de descenso, se estima que la población económica activa de Panamá en alrededor de 2.1 millones, lo que quiere decir que prácticamente toda la población económicamente activa de Panamá está en el sistema está en la base de datos.

Con redacción de Víctor Santos.