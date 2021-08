Propietarios de PH califican modificaciones a la Ley como positivos

Como positiva calificó Teyra Elhers, de Administra PTY, las recién aprobadas reformas al Régimen de Propiedad Horizontal y subroga la ley 31 de 2010, que tiene como objetivo mejorar el buen funcionamiento y mantenimiento y la convivencia de los dueños y los inquilinos de estos edificios donde residen múltiples familias y comparten áreas comunes.



Elhers explicó a Radio Panamá que las reformas a dicha Ley se venían trabajando desde septiembre del año pasado, para hacer ajustes que no estaban contemplados en la actual.

Sostuvo que entre las nuevas modificaciones tanto los administradores como las juntas directivas no son responsables de los hechos que se dan dentro de los PH.



Además de que cada PH va a tener que crear una cuenta a parte para un fondo imprevisto para hacerle frente aquellos que no están previstos en el presupuesto. Este fondo solo podrá ser utilizado con la autorización de la Asamblea de Propietarios.

Igualmente, el nuevo régimen establece que se hace necesario la participación de los propietarios en las Asambleas. Se estableció cuáles son las restricciones que tienen los dueños en los casos de incumplimiento en las cuotas de los gastos comunes.



Se dejó claro que la Asamblea de Propietarios es la que fija los parámetros para arreglo de pagos y beneficios para quienes sean puntuales. Se propuso arreglos de pago para los que están afectados por la pandemia.

Redacción de Víctor Santos