Si clientes no se acercan a los bancos la situación se puede volver crítica, advirtió la ABP

“Los bancos se han mantenido operando de una manera casi normal y cada vez más cercana a lo que teníamos antes”, ese es un requisito fundamental para que el sistema financiero funciones y “nadie habla de eso”, lamentó este martes en Radio Panamá Otto Wolfschoon, presidente de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) al hablar de la situación del sector, que se recupera del golpe de la pandemia.

Indicó que el sector bancario ha cumplido con sus clientes. En ese sentido, resaltó que “aquí los depositantes han recibido su capital vencido e intereses de manera religiosamente perfecta”.

En el caso de los deudores, dijo que comenzaron con una cifra de préstamos modificados que representaba entre 25% y 30% de la cartera de los bancos y ha ido bajando.

No obstante, Wolfschoon advirtió que, “si los clientes no se acercan a los bancos no vamos a tener manera de saber su situación y establecer un acuerdo” y la situación para ellos podría volverse crítica.

“El 75% de los clientes que en un momento no pudieron cumplir con sus obligaciones ya hicieron un arreglo con sus bancos”, pero hace falta que ese 25% restante haga sus acuerdos, reconoció.

Sobre la posibilidad de una nueva moratoria, el presidente de la ABP fue enfático en decir: “Eso sería muy perjudicial para el sistema bancario y todo el país. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo los clientes con los bancos”.