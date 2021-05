4 de mayo: Día de Star Wars

Año tras años, cada 4 de mayo los fans alrededor del mundo se unen en las redes sociales para celebrar el famoso día de Star Wars, compartiendo desde fotos en sus redes sociales, hasta fragmentos de la famosa saga, la cual su primera película fue estrenada en la década de los 70’s.

La celebración del Día de Star Wars el 4 de mayo se explica por el juego de palabras que se crea al pronunciar esta fecha en inglés. En ese idioma, 4 de mayo se pronuncia “May the fourth”, cuya sonoridad es muy parecida al famoso “may the force be with you”, es decir, “que la fuerza te acompañe”.

La historia de este día tuvo origen en el año 1979, cuando la política conservadora Margaret Thatcher ganó las elecciones del Reino Unido. Aquel día, un 4 de mayo, el diario London Evening News tituló su edición con esa misma frase “may the force be with you”, pero sustituyendo “force” por “fourth’’. Es hasta el año 2008, junto con el surgimiento de las redes sociales, cuando los fanáticos del filme, empezaron a celebrar la jornada como el Star Wars Day.

Para este 2021 Google se une a la celebración con un juego de pascua oculto en su buscador. Para descubrir la sorpresa, solo tenemos que hacer una búsqueda en Google sobre algún tema relacionado con La Guerra de las Galaxias. El buscador de Google nos regalará una lluvia de confetis y dibujos relacionados con la saga. A su vez la plataforma de streaming Disney+ a lanzando el estreno de la serie animada, Star Wars: The Bad Batch, en conmemoración a la celebración.