"All I Want For Christmas Is You" de Mariah Carey # 1 de la lista Hot 100 de Billboard

La Navidad ha llegado anticipadamente para Mariah Carey en forma de regalo. Está más que acostumbrada a recibirlo año tras año, pero seguramente seguirá haciéndole tan feliz como el mejor día. El clásico navideñoAll I Want for Christmas Is You ha vuelto a llegar, un año más, al primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard.

El tema, que no deja de darle alegrías a la reina de la Navidad, fue publicado por primera vez en 1994. Ya son 25 años los que lleva regresando a las listas año tras año, y ya está en la primera posición de singles. Así se convierte en el número 19 de su carrera en Estados Unidos, quedando a solo uno de igualarse con los Beatles.

A este hito, nada desdeñable, hay que añadir que que es también el primer villancico interpretado por una mujer solista en ocupar este primer puesto en la historia del Billboard Hot 100. Es el segundo villancico, además, que alcanza este lugar desde 'The Chipmunk Song’ de The Chipmunks con David Seville, datado entre 1958 y 1959.

Mariah Carey - 'All I Want For Christmas Is You'

Cada año, Mariah Carey se pone manos a la obra para promocionar de todas las formas posibles su villancico. En este caso, ha publicado un especial de 10 minutos en el que ha dado detalles de su origen y ha concedido numerosas entrevistas . No le hace falta demasiada promoción a este coloso de la Navidad, y eso que aún falta por estrenar un nuevo videoclip que se ha realizado para la canción, dirigido por Joseph Khan. Y claro, el enorme pico que el tema experimenta el día 25 de diciembre.

