Amazon logra la compra del estudio MGM y todas sus películas

Amazon y la compañía Metro-Goldwyn-Mayer Studios anunciaron hoy que arribaron a un acuerdo de fusión definitivo en virtud del cual Amazon adquirirá MGM Studios por un precio de compra de 8.450 millones de dólares. La adquisición, que se cerrará en las próximas semanas, ha sido oficialmente anunciada hace unos momentos.

El interés, más que por el propio estudio viene por las licencias, que han llevado a grandes compañías, tanto del cine como de la industria tecnológica, a mostrar un gran interés por su contenido.

MGM tiene casi un siglo de historia cinematográfica y complementa el trabajo de Amazon Studios, que se ha centrado principalmente en la producción de programas de televisión. De acuerdo a lo anunciado por ambas compañías, la firma fundada por Jeff Bezos ayudará a preservar el legado y el catálogo de películas de Metro Goldwyn Meyer, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes.

Mike Hopkins, vicepresidente senior de Prime Video y Amazon Studios, explicó que MGM tiene un amplio catálogo con más de 4000 películas, entre estas títulos como: 2 Angry Men, Basic Instinct, Creed, James Bond, Legally Blonde, Moonstruck, Poltergeist, Raging Bull, Robocop, Rocky, Silence of the Lambs, Stargate, Thelma & Louise, Tomb Raider, The Magnificent Seven, The Pink Panther, The Thomas Crown Affair.

Se espera que, una vez concluida la adquisición, todo este contenido pase a estar disponible en Amazon Prime Video. MGM también es dueña de una colección de 17.000 series de TV, por lo que la cantidad de propiedad intelectual de Amazon es enorme.