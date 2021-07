Artistas panameños reaccionan al fallecimiento de Johnny Ventura

Johnny Ventura, el legendario musico de merengue dominicano, falleció el pasado miércoles 28 de julio, a la edad de 81 años debido a un infarto al corazón, de acuerdo a información brindada por su familia a medios de prensa.

Tras la triste noticia, muchos artistas a compartido en sus redes sociales sus más sinceras condolencias y dedicados mensajes emotivos al ‘Caballero Mayor’, tal es el caso del compositor panameño Rubén Blades, en el mensaje el artista compartía lo siguiente: ‘’Johnny Ventura, se ha mudado al ‘’otro barrio’’ un amigo y colega por el cual siempre he sentido profundo respeto y afecto. Juan De Dios Ventura Soriano, ‘’Johnny Ventura’’, orgullo de la República Dominicana, de Latino América y del Mundo. Tuve el honor y privilegio de conocerlo en Panamá, durante una de sus numerosas visitas con su ‘’Combo Show’’, para realizar presentaciones musicales durante Carnavales y cuando yo comenzaba apenas a dar mis primeros pasos en la música’’.

A su vez, Erika Ender compartió en un video junto a gratos momentos con Johnny en su cuenta de Instagram, con un mensaje en donde expresaba sus condolencias: ‘’Mi Johnny querido, sabiendo en este momento que ya no vas a estar entre nosotros físicamente, quiero aprovechar este momento para agradecerte por todo lo que le dejaste al mundo, a cada uno de los seres que tocaste con tu música y a nivel personal también, yo puedo decir que tuve la suerte de conocerte y no sólo ser gran admiradora de tu carrera sino también de tu enorme personalidad, y de tu humanidad, de tu elegancia, de tu carisma...gracias por haber sido tan especial conmigo, gracias por todas las cosas buenas que has sembrado en tu hija con la que tengo el honor de trabajar y le pido a Dios que te reciba como tú te lo mereces..’.

El deceso del popular artista, exdiputado y exalcalde de Santo Domingo, ocurrió en una clínica en la provincia de Santiago (norte), de acuerdo con las primeras informaciones. A finales de marzo de 2020, Ventura, quien aspiró sin éxito a la Alcaldía de la capital dominicana en las últimas elecciones municipales, permaneció ingresado por tres días después de dar positivo al covid-19, enfermedad de la que se recuperó satisfactoriamente.