Bob Dylan vende catálogo de canciones a Universal Music

La discográfica Universal Music ha acordado comprar todo el catálogo de canciones de Bob Dylan.

La compañía no ha revelado el precio de adquisición de la colección, que abarca unas 600 composiciones realizadas en seis décadas, desde Like a Rolling Stone, de 1965, hasta Murder Most Foul, que vió la luz este año.

El acuerdo es el más importante de este siglo y uno de los más importantes de todos los tiempos de la industria de la música.

La decisión implica que Universal Music desde ahora recaudará todos los ingresos que este repertorio genere, aunque este no incluye siete canciones que vendió a inicios de los años 60, entre los que se encuentran “Song for Woody” y “Talkin’ New York”, además de todas las composiciones que realicen en el futuro.