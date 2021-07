Coloratura, el nuevo sencillo de 10 minutos de Coldplay

La banda británica Coldplay anuncia su nuevo álbum “Music of the Spheres”, que saldrá en octubre de 2021. Junto con esto la banda lanzó el tema “Coloratura”, la cual es la pieza que cierra este nuevo álbum.

Con 10 minutos de registro y siguiendo el tema interestelar del álbum, Coloratura realiza un viaje panorámico hacia el cosmos, con Chris Martin (vocalista de la banda) comprobando el nombre de los cuerpos celestes como Galileo, Oumuamua y Betelgeuse a lo largo de su viaje a las estrellas.

“Es un mundo loco, es cierto”, canta Martin en los minutos finales, siguiendo un colosal solo de guitarra que une los elementos de la pista. “En este mundo loco, solo te quiero a ti”.

La canción es una oferta para los fans. La banda dice que un segundo sencillo adecuado, después de Higher Power, llegará en septiembre, un mes antes de que el disco producido por Max Martin sea lanzado el 15 de octubre.

“Music of the Spheres” es el noveno disco de estudio, que llega tras la publicación doble álbum de 2019 “Everyday Life. Coldplay presentó el sencillo “Higher Power” en los BRIT Awards 2021 y en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.