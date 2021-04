Conoce a los ganadores de los premios Oscar 2021

El premio Óscar, también llamado premio de la Academia es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales en la industria cinematográfica que incluye actores, directores y escritores, ampliamente considerado el máximo honor en el cine. Pese a la pandemia que se vive alrededor del mundo, la ceremonia fue llevada a cabo el pasado domingo 26 de abril en Los Ángeles.

Para este 2021 la Academia ha reconocido con 3 premios Oscar (película, dirección y actriz protagonista) a la película Nomadland, de la directora china Chloé Zhao, protagonizada por Frances McDormand.

A continuación, la lista de ganadores:

Mejor película: Nomadland

Mejor director: Chloé Zao (Nomaland)

Mejor actriz protagonista: Frances McDormand (Nomadland)

Mejor actor protagonista: Anthony Hopkins (El padre)

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Mejor actriz de reparto: Yuh Jung Youn (Minari)

Mejor diseño de vestuario: La madre del blues

Mejor banda sonora: Soul

Mejor cortometraje: Two distant strangers (Travon Free y Martin Desmond Roe)

Mejor sonido: Sound of metal

Mejor guion adaptado: El padre

Mejor guion original: Una joven prometedora

Mejor película de animación: Soul

Mejor fotografía: Mank

Mejor documental: My octopus Teacher

Mejor corto documental: Colette

Mejor montaje: Sound of metal

Mejor película internacional: Otra ronda (Dinamarca)

Maquillaje y peluquería: La madre del blues

Mejor canción original: Fight for you (Judas and the black messiah)

Diseño de producción: Mank

Efectos especiales: Tenet