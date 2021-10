Disney revela tráiler de Lightyear, el spin-off del personaje de Toy Story

Pixar acaba de lanzar el emocionante tráiler de 'Lightyear', la esperada precuela de 'Toy Story' centrada en los orígenes del mítico astronauta Buzz Lightyear. Tras la publicación del tráiler, se vio que la idea del largometraje será brindar una visión mucho más realista y adulta.

Durante décadas, Tim Allen fue el encargado de prestar su voz para el personaje de Buzz Lightyear, para la película que se estrenará el próximo año, el encargado será el actor Chris Evans, reconocido mundialmente por ser el Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel. Evans ha dicho revelado que: “La expresión ‘un sueño hecho realidad’ se oye mucho, pero nunca había significado tanto para mí”, dice Evans. “Todos los que me conocen saben que me apasionan las películas de animación. Todavía no me creo que vaya a formar parte de la familia Pixar y trabajar con unos artistas que tienen un talento increíble y cuentan historias como nadie sabe hacerlo. Verlos trabajar es pura magia. Me pellizco todos los días para convencerme de que no estoy soñando”.

Dirigida por Angus MacLane, realizador que ya se había ocupado de varios cortometrajes del universo 'Toy Story' y de 'Buscando a Dory' junto a Andrew Stanton, 'Lightyear' será la segunda película de Pixar para 2022, ya que antes nos llegará 'Red'.

Por el momento no hay muchos más detalles sobre 'Lightyear', pero tiempo habrá para ello, ya que su estreno no está previsto hasta el 17 de junio de 2022.