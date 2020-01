Duques de Sussex se ‘independizarán’ de la familia real británica

LONDRES: El principe Enrique y su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, han caído víctimas de la misma maldición que atrapa a todos los miembros de la familia real británica que no tienen un destino fijo y decidido: su vida privada, con los errores, excesos y decisiones personales que encierra, acaba sometida a una crítica feroz. Los duques de Sussex anunciaron este miércoles, a través de su cuenta oficial de Instagram, que ponen tierra de por medio y que pretenden abandonar gradualmente, a través de 2020, las actividades y compromisos públicos que les imponía el Palacio de Buckingham.

Este equilibrio geográfico nos permitirá educar a nuestro hijo en el aprecio a la tradición real en la que nació, a la vez que aportará espacio a nuestra familia para enfocarnos en un nuevo capítulo [de su vida]", decía el comunicado hecho público por la pareja junto a una imagen de ambos realizada el día que anunciaron su compromiso, en noviembre del 2017.

El matrimonio real ha realizado este comunicado después de seis semanas de vacaciones en las que decidieron desaparecer del foco mediático tras un año en el que ambos admitieron haberse enfrentado a muchas dificultades con los medios de comunicación por su estilo de vida.

Precisamente los últimos días de este retiro los han pasado en Canadá donde se han dejado ver junto al pequeño Archi. Es esta región de América del Norte donde podrían instalarse, según algunas fuentes cercanas a la pareja. Algo que tendría sentido debido a que Markle siente especial predilección por este país ya que vivió en Toronto durante los años que la exactriz trabajó en la serie Suits, que se rodaba en la ciudad canadiense, de la que fue protagonista durante las siete temporadas y cuyo rodaje abandonó hace más de dos años para unisrse a la familia real británica.

Se abre a partir de ahora un proceso de delicada negociación entre los duques de Sussex y Buckingham en el que deberá definirse la velocidad y alcance del distanciamiento que han anunciado, y los arreglos financieros necesarios hasta que puedan alcanzar su pretendida “independencia económica”.

En los últimos años, los duques de Sussex no han dejado de realizar gestos de separación de las costumbres y protocolos de Buckingham. Detalles que en una familia normal no tendrían la mayor relevancia, pero que en The Firm (La Empresa, como se conoce habitualmente a la Familia Real) adquieren la categoría de ofensa. Escaparse de la visita tradicional del verano, junto al resto de miembros de la Casa de los Windsor, a la residencia escocesa de Balmoral donde Isabel II pasa gran parte del año. Retrasar la presentación en sociedad de su hijo Archie después del parto (el rostro de agotamiento de Lady Di o de Kate Middleton a las puertas del hospital justificaría sobradamente esa decisión) o renunciar a su residencia en el palacio londinense de Kensington, que compartían con los duques de Cambridge, para irse a vivir al campo.

Rafa De Miguel