Fallece Just Jaeckin, el director de "Emmanuelle"

El cineasta y fotógrafo francés Just Jaeckin, conocido principalmente por su película erótica "Emmanuelle", falleció el martes a los 82 años, anunció el miércoles a la AFP una portavoz de la familia."Just Jaeckin, el director de 'Emmanuelle' con Sylvia Kristel, murió el 6 de septiembre en Bretaña a causa de una larga enfermedad, a los 82 años (...) Murió rodeado de su esposa Anne, escultora, y de su hija Julia, fotógrafa", precisó su agente en un comunicado.La película, estrenada en 1974, tuvo un gran éxito internacional, desde Japón a Estados Unidos, y cuenta las aventuras sexuales de una joven en Asia.Fue la película más taquillera del año en Francia, con cerca de 9 millones de espectadores, y se mantuvo durante trece años en cartelera en los Campos Elíseos en París.Fenómeno social, la película fue vista en el cine por decenas de millones de espectadores, y muchos más si se cuenta otros medios de difusión."Emmanuelle" era una adaptación de un best-seller erótico del mismo nombre, escrito por Emmanuelle Arsan en 1959.El productor, Yves Rousset-Rouard, que quería confiar el proyecto a un joven director, se lo encargó a Just Jaeckin, fotógrafo sin experiencia en largometrajes.Just Jaeckin filmó luego otras dos películas de alto voltaje sexual, "Historia de O" y "El amante de Lady Chatterley", de nuevo con Sylvia Kristel.Nacido en 1940 en Vichy (centro), Just Jaeckin era propietario, junto a su esposa, de una galería de arte en París donde exponían básicamente sus propias pinturas y esculturas.