House of the Dragon: la nueva serie de HBO revela detalles exclusivos

El canal de televisión, HBO, quiere continuar con el éxito de Juego de Tronos y es que el mismo anunció que lanzará House of the Dragon, una precuela de la famosa historia. Esta nueva serie nos llevará a 300 años antes de los eventos que vimos en la serie original, para narrar el ascenso y la caída de la dinastía de la Casa Targaryen en el Trono de Hierro.

Mediante la cuenta oficial de Twitter de House of the Dragon, en donde publicaban una foto con el elenco en la lectura de un guion, se ha revelado que la producción de la serie ya está en marcha para lograr su estreno en el 2022, la misma estará en manos de Ryan Condal y George R.R. Martin.

El piloto de la serie estará dirigido por Miguel Sapochnik, a partir de un guion de Condal. El elenco estará conformado por nombres como Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D’Arcy y Fabien Frankel. A su lado estarán también los recientemente anunciados Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best y Sonoya Mizuno.

Los personajes que veremos en House of the Dragon son fundamentales para conocer algunos aspectos de la trama, la cual todavía no fue oficialmente revelada.

The @HBO original series #HouseoftheDragon is officially in production. Coming soon to @HBOMax in 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW