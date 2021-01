JLo participó en acto de toma de posesión del presidente de EE.UU. Joe Biden La cantante interpretó la canción This Land Is Your Land y pronunció en español la frase una nación bajo Dios, indivisible y con justicia para todos incluida en el Juramento de Lealtad

