Julián Gil se recupera, luego de padecer Covid-19

El reconocido actor de telenovelas Julián Gil ha dado positivo al Covid-19, luego de haberse sentido muy mal quiso que lo llevaran a un hospital, pero lamentablemente no consiguieron cupo.

El actor a través de un video se comunicó con sus seguidores, y mostró un semblante un poco desmejorado. Julián comentó: “Me he cuidado muchísimo, he seguido todos los protocolos durante casi un año, pero me tocó Covid-19.

No sé cuándo, cómo o dónde me contagié. Hoy es mi quinto día, ya me siento bien y por eso hoy decidí anunciarlo, pero pasé los primeros días muy mal, mucho susto”.

Gil agradeció a Juan Osorio su ayuda para poder conseguir asistencia médica en su residencia y actualmente se encuentra recuperándose.