Kanye West hace oficial su candidatura a la presidencia de EE.UU. El anuncio llega días después de que West lanzara una nueva canción,"Wash Us In the Blood" (Lávanos en la sangre), junto a un video en el que se ven imágenes de las recientes protestas raciales

