Los estrenos de Netflix para iniciar el año 2021

La plataforma de streaming Netflix para este año 2021, seguirá añadiendo contenido original y externo a su catálogo para seguir complaciendo a sus usuarios y atrayendo a muchos otros.

Durante el 2020, la plataforma entrego series como Dark 3, Emily in Paris, Enola Holmes y Selena: La serie, que resultaron ser de las más vistas alrededor del mundo.

Para comenzar con su lista de estrenos en el mes de enero traerá series como: Cobra Kai (1 de enero), temporada 3, el estreno más esperado de la plataforma, historia que contará con un nuevo sensei al mando del dojo de la serpiente (John Kreese).

Pose (1 de enero), temporada 2, esta producción visibiliza los problemas a los que se enfrentan las mujeres trans. Ambientada en la década de los 80 y 90.

Entre otros títulos de su catálogo se agregará: Monarca, temporada 2 (1 de enero), La reina del sur, temporada 4 (1 de enero) Guía Headspace para la meditación (1 de enero) La historia de las palabrotas (5 de enero), ¡Nailed it! México, temporada 3 (5 de enero), Lupin (8 de enero), Inside the World's Toughest Prisions, temporada 5 (8 de enero), Madre sólo hay dos (20 de enero) Destino: La saga Winx (22 de enero) Snowpiercer, temporada 2 (26 de enero) Bonding, temporada 2 (27 de enero).

En cuanto a nuevas películas, contará con el estreno de: Mamma Mia! Here We Go Again (7 de enero), Fragmentos de una mujer (7 de enero), Al acecho (12 de enero), Zona de riesgo (15 de enero) Papá por dos (15 de enero) Jumanji: en la selva (16 de enero) Tigre blanco (22 de enero) Salir del ropero (22 de enero) La excavación (29 de enero).

Por la parte de documentales: Minimalismo: menos es más (1 de enero) El cerebro creativo (1 de enero) Rocanrol cowboys (6 de enero) Tony Parker: la última canasta (6 de enero) Sobrevivir a la muerte (6 de enero) Supongamos que Nueva York es una ciudad (8 de enero) Crack: Cocaína, corrupción y conspiración (11 de enero) Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie (13 de enero).