Miss Universo 2021 tendrá nuevos presentadores

La 69° edición de Miss Universo se llevará a cabo este domingo 16 de mayo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Florida, EE.UU., y el certamen de belleza por primera vez en 4 años no será conducido por el actor y comediante Steve Harvey, quien presento la gala de 2015 a 2019.

Harvey ha sido oficialmente reemplazado por Mario Lopez, actor de 47 años, famoso por conducir programas como ‘America’s Best Dance Crew’ y por protagonizar ‘Saved by the Bell’, quien estará en compañía de Olivia Culpo, que se llevó la corona del certamen en 2012.

El motivo por el que Steve Harvey no será conductor tras haber estado al mando de la ceremonia por tantos años seguidos se debe a que el contrato del comediante finalizo y este no fue renovado, sin embargo, se espera que regrese para la 70° edición, misma que se celebrará en 2022.