Muere James Michael Tyler, Gunther en la serie 'Friends'

James Michael Tyler, el siempre inolvidable actor que encarnaba al propietario del Central Perk Gunther en 'Friends', ha fallecido este domingo 24 de octubre en su casa a sus 59 años de edad, víctima de una larga batalla contra el cáncer. Se le diagnosticó por primera vez en el año 2018, pero decidió mantenerlo en secreto, dentro de su esfera privada, hasta principios de 2021, momento en el que lo contó a la prensa.

Los síntomas de la enfermedad fueron detectados por primera vez durante un chequeo anual de rutina y tras las siguientes pruebas, el actor recibió el duro diagnóstico: cáncer de próstata en etapa 4. Tyler se puso entonces en manos del doctor Matthew Rettig, un científico investigador y oncólogo que usó pruebas genéticas para determinar que la enfermedad era genética y no ambiental.

El actor, que se sometió a tratamiento de quimioterapia, apareció en la reunión de Friends del pasado mes de mayo a través de Zoom porque no quería "decepcionar" al programa al tener que explicar su enfermedad: "Quería ser parte de aquello e inicialmente iba a estar en el escenario, al menos, con ellos, y poder participar en todo.

Una de las figuras más famosas de Friends al margen del elenco principal, Tyler apareció en 148 episodios de la inolvidable 'sitcom' como el mánager del inolvidable local Central Perk y jefe de Rachel, de quien estaba completamente enamorado. No obstante, en su filmografía también destaca su paso por Just Shoot Me!, Sabrina y Scrubs.

Sus compañeros de reparto en la comedia, así como los creadores, no han tartado en reaccionar a la triste noticia de su muerte: "James era un hombre dulce y genuinamente amable. Cuando comenzó como extra en Friends, su espíritu único nos llamó la atención y supimos que teníamos que convertirlo en un personaje. Hizo que el amor no correspondido de Gunther fuera increíblemente identificable. Nuestro corazón está con su esposa, Jennifer Carno", reza el comunicado de los 'showrunners' de la 'sitcom' Marta Kauffman y David Crane.

De igual modo, Jennifer Aniston también le dedicaba tiernas palabras en Instagram: "Friends no habría sido lo mismo sin ti. Gracias por la risa que brindaste a la serie y a todas nuestras vidas. Te extrañaremos tanto".