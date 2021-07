Netflix cancela cuatro series originales

Tras solo una temporada en emisión, El Legado de Júpiter, serie original de Netflix protagonizada por Josh Duhamel, Ben Daniels, Leslie Bibb, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade y Matt Lanter, no fue lo que se esperaba y ni la audiencia, ni la crítica, ni la productora se convencieron del resultado. Es por eso que decidió cancelarse tras no conseguir el éxito para la plataforma.

La situación de la plataforma de streaming a nivel creativo sigue algo complicada. De esta manera, se ha evidenciado algo sin precedentes en este canal digital. La que es considerada la más famosa del mundo, hoy enfrenta contratiempos.

Siguiendo con ese orden de ideas, la compañía tuvo que determinar la continuidad de cuatro series más, las cuales no lograron las expectativas colocadas en ellas.

Este es el caso de títulos como Country Comfort y The Crew, los cuales se encontraban en su primer año. Las entregas no alcanzaron a lanzar su segunda temporada, caso similar al seriado de superhéroes mencionado antes.

Katharine McPhee protagonizó la primera de estas, interpretando a una cantante de country, mientras que el reconocido Kevin James estelarizó la otra. Ni el argumento novedoso, o un reparto de lujo, sirvieron para alcanzar la cima.

Otros títulos que se unen a la lista creciente de creaciones que han tenido que salir del aire: Merry Happy Whatever, All About the Washingtons, y No Good Nick.