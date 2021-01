Netflix compra los derechos de Heart of Stone, la próxima película protagonizada por Gal Gadot

Heart of Stone se convierte en la segunda película que la compañía Skydance Media ha vedido a lo largo de esta semana, siendo comprada por Netflix, esta película protagonizada por la actriz Gal Gadot (Wonder Woman 84), aún no ha iniciado su rodaje y permanece en las primeras etapas de producción.

El director de cine Tom Harper, será el encargado de dirigir esta historia de acción internacional, junto con el guionista Greg Rucka y Allison Schroeder; aún se desconoce la sinopsis de la trama.

Skydance durante la pandemia, se ha mantenido como un vendedor activo y los servicios de streaming han sido una salvación para los estudios y las compañías de producción tradicionales de Hollywood, que dependen del dinero de la taquilla para obtener ganancias en películas caras.

Netflix y Skydance se han asociado previamente en películas que incluyen The Old Guard con Charlize Theron, 6 Underground de Ryan Reynolds y la próxima The Adam Project protagonizada por Reynolds y dirigida por Shawn Levy.